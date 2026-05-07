Bivši rijaliti učesnik Nenad Marinković Gastoz doživeo je peh, te je povredio nogu, ali se uprkos tome pojavio na jednom događaju.
Naime, Gastoz je sa prijateljem prisustvovao promociji albuma pevača Nenada Jovanovića Blizanca, gde je privukao pažnju okupljenih načinom na koji je hodao, iako nije poznato šta se tačno dogodilo.
Inače, nedavno je obnovio romansu sa cimerkom iz rijalitija Elita Anđelom Đuričić, koja je pre nekoliko dana ponovo odnela svoje stvari u njegov stan, ali se ovog puta nije pojavila sa njim, što je dodatno iznenadilo prisutne.
"Ovo je žena mog života, rodiće mi decu"
Podsetimo, iako su pre nekoliko meseci stavili tačku na svoju vezu, čini se da su Nenad i Anđela odlučili da ljubavi pruže još jednu šansu.
Na društvenim mrežama nedavno objavio snimak na kojem je ljubi u glavu, a potom uputio emotivnu poruku.
-Ovo je žena mog života i sisajte mi k**ac k*rve. Ovo je žena mog života i rodiće mi decu - rekao je Marinković.
Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava da će mu roditi decu, zbog čega su mnogi fanovi počeli da spekulišu da je ona navodno u blagoslovenom stanju.
Njih dvoje nisu skidali osmehe sa lica i delovali su nikada srećnije nakon pomirenja, a mnogi komentarišu da je njihova ljubav ipak uspela da prevaziđe sve prepreke.
