Holivudska glumica Ketrin Zita Džons i uspešan glumac Majkl Daglas izgledaju srećno i zaljubljeno i nakon 26 godina ljubavi!

Njihova ljubavna priča je počela 1998. godine kada su se upoznali na filmskom festivalu u Dovilu, gde su promovisali svoje filmove: Ketrin "Masku Zoroa", a Makl "Savršeno ubistvo".

Kako je kasnije glumac otkrio u emisiji Džonatana Rosa 2016. godine, Majkl je zamolio svog pr-a da mu ugovori sastanak sa Ketrin čim ju je video u ulozi Elene Montero.

- Upoznao sam je u baru i bio sam pravi džentlmen - ispričao je Makl i te iste večeri je glumici rekao čuvenu rečenicu:

"Znaš, ja ću biti otac tvoje dece"

Prema njegovim rečima, ona mu je odgovorila:

- Znaš da sam mnogo toga čula o tebi, mislim da je vreme da ti poželim laku noć -

Mislio da je totalno uprskao, ali je znao da ide u Škotsku da snima film Entrapment, pa je ugovorio da je ruže čekaju kada stigne.

- Znaš šta je najgore? Bio je u pravu - Ketrin se našalila na crvenom tepihu 2019, godine.

A dve decenije kasnije, ona i dalje čuva karticu koja je bila u ružama.

Glumci su se verili već godinu dana kasnije, u novogodišnjoj noći, tokom putovanja u Aspen.

Tromesečni sin na venčanju

Tačno dve godine nakon što su se sreli, Majkl i Ketrin su dobili svoje prvo dete, sina Dilana Daglasa.

Iste te godine su se i venčali u Plazi u Njujorku

Njihovoj ekstravagantnoj ceremoniji su prisustvovali Tom Henks, Entoni Hopkins, Bred Pit, Goldi Hon i mnogi drugi.

Ketrin je nosila haljinu Dejvida Emanuela, a Majklov sin iz prvog braka Kameron je bio kum. Naravno, venčanju je prisustvovao i njihov tromesečni sin Dilan.

Par je 2002. godine dobio još jedno dete, Keris Zitu Dalas.

Usponi i padovi u vezi su neizbežni

Kako svaki odnos ima uspona i padova, otkrila je i glumica priznavši da se par bio nakratko rastao 2013. godine, ali su se pomirili 2014. godine.

– Nije moguće da ne bude uspona i padova kada živite sa jednom osobom i budite se pored nje svakog dana – rekla je glumica svojevremeno za britanski Telegraf i nazvala brak "nečim ludim".

– Budim se pored Majka skoro 25 godina. Volim to što sam udata, ali to je nešto ludo, kada malo bolje razmislite. "Hoćeš li da se udaš za mene?" "Naravno!" Ali kada razmislim o Šanel torbici za koju sam dala bogatstvo, kada mi se više ne sviđa, jednostavno mogu da je prodam – našalila se glumica.

Ipak, njih dvoje i dalje traju uprkos razlici u godinama, a jednom prilikom je Ketrin istakla šta je presudno za uspeh jedne veze.

- Nikada, nikada nismo izgubili smisao za humor i uživamo u međusobnom društvu. Moj muž i ja provodimo puno vremena zajedno jer, za razliku od mnogih parova, nikada nismo imali posao od 9 do 5 koji je konstantan - rekla je Ketrin koja 25. septembra puni fantastičnih 57 godina.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je holivudsku glumicu Ketrin Zitu Džouns prilikom njene posete Beogradu.

- Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvezda Ketrin Zitu Džouns, glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela deo slave - napisao je on na Instagramu.

BONUS VIDEO: