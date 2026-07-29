Irski muzičar i dobitnik Oskara Glen Hansard poginuo je u saobraćajnoj nesreći na motociklu u Dablinu, piše BBC.

Hansard, koji je imao 56 godina, bio je frontmen rok grupe The Frames, a ostvario je i zapaženu ulogu u filmu The Commitments.

Godine 2007. osvojio je Oskara za najbolju originalnu pjesmu za numeru Falling Slowly, koju je napisao za niskobudžetni film Once.

Biografija Glena Hansarda

Rođen je u Dablinu 1970. godine, gdje je kao mladić svirao na ulicama prije nego što je dobio ulogu Outspana Fostera u filmu The Commitments.

Policija je uputila apel svim mogućim svjedocima da se jave nakon nesreće u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo. Nesreća se dogodila na ulici Lower Road u naselju Lucan, zapadno od Dablina.

Hitne službe obaviještene su o nesreći nešto prije 4.30 časova po lokalnom vremenu.

Hansard je bio i jedna polovina rok dua The Swell Season, a objavio je i nekoliko solo albuma, među kojima je Didn't He Ramble, koji je 2016. godine bio nominovan za nagradu Grammy u kategoriji najboljeg folk albuma.

Iza sebe je ostavio trogodišnjeg sina.

U saopštenju menadžerske kuće ATC Management, koja je zastupala Hansarda, navodi se:

„Sa slomljenim srcem objavljujemo da je Glen Hansard preminuo u ranim jutarnjim časovima nakon saobraćajne nesreće u Dablinu.

Njegova porodica je duboko potresena i skrhana ovim tragičnim gubitkom te ljubazno moli za privatnost u ovom izuzetno teškom trenutku.

Porodica je zahvalna na podršci koju je primila i želi da zahvali hitnim službama koje su izašle na mjesto nesreće.“

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