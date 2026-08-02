Psihijatar:
- "Evo,gospodine lečenje je uspelo, napokon ste shvatili da niste miš."
Pacijent:
- "Ja jesam shvatio, no znaju li to i mačke???"
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Vic dana: "Evo, gospodine lečenje je uspelo...''
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Psihijatar:
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