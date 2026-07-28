Slavna porodica Bekam praktično je nerazdvojna, a slobodne dane trenutno provode na svojoj luksuznoj jahti vrednoj 15 miliona funti. Paparaci su uslikali mladog Romea Bekama i njegovu devojku Kim Tnbul kako napuštaju porodično plovilo u Ibici kako bi se uputili na ekskluzivni ručak, gde ih je sačekalo veliko iznenađenje.

Naime, Bekamovima se na ručku u poznatom plažnom restoranu "Casa Jondal" pridružila i živa legenda košarke – Majkl Džordan! Dejvid Bekam i Džordan srdačno su se grlili na obali pre nego što su seli za sto.

Ipak, svu pažnju prisutnih ukrala je Romeova izabranica Kim, koja je za ovu priliku obukla izuzetno usku, braon štrikanu haljinu koja je naglasila njenu savršenu figuru. Stajling je upotpunila skupocenom Jacquemus torbicom modela "Le Bambino" od 595 funti. Sa njima su u čamcu viđeni i ponosni roditelji, Dejvid i Viktorija Bekam, koja je ostala dosledna svom elegantnom stilu u jednostavnoj crnoj letnjoj haljini.