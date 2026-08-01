Nikol "Snuki" Polizi, koja se proslavila u "Jersey Shore-u", pokazala je putem društvenih mreža kako je otišla na histerektomiju, pa je zbog same intervencije mnoge zabrinula na društvenim mrežama.

Proteklog aprila - Snuki je ovu operaciju i najavila, nakon što joj je u februaru bio dijagnostikovan rak grlića materice u prvom stadijumu.

Na zahvat su je, sudeći po snimku koji je objavila na svom Instagramu, ispratili roditelji. Odeljak za komentare, sa druge strane, takođe joj je pun reči podrške i od njenih fanova.

Ipak, nimalo joj nije lako.

Po zahvatu - priznala je onlajn da bolove teško podnosi i da zbog njih "nikako oka da sklopi". Svakako, istim je i te kako zadovoljna i trudi se da ne klone duhom.

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