Nikol "Snuki" Polizi, koja se proslavila u "Jersey Shore-u", pokazala je putem društvenih mreža kako je otišla na histerektomiju, pa je zbog same intervencije mnoge zabrinula na društvenim mrežama.

Proteklog aprila - Snuki je ovu operaciju i najavila, nakon što joj je u februaru bio dijagnostikovan rak grlića materice u prvom stadijumu.

Snuki objava

 Na zahvat su je, sudeći po snimku koji je objavila na svom Instagramu, ispratili roditelji. Odeljak za komentare, sa druge strane, takođe joj je pun reči podrške i od njenih fanova. 

Snuki

Ipak, nimalo joj nije lako. 

Po zahvatu - priznala je onlajn da bolove teško podnosi i da zbog njih "nikako oka da sklopi". Svakako, istim je i te kako zadovoljna i trudi se da ne klone duhom. 

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