Francuski di-džej i elektropop muzičar Kavinski, autor poznate numere "Nightcall", preminuo je u Parizu u 50. godini života, preneli su danas francuski mediji.

Beživotno telo Kavinskog, čija je čuvena numera izvedena na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, pronađeno je u njegovom domu u utorak, 28. jula, prenosi BFM.

Kako je tužilaštvo saopštilo, pokrenuta je istraga o uzrocima smrti, dodajući da ekipe koje su prve intervenisale nisu pronašle nikakve sumnjive elemente na licu mesta.

Ko je bio Kavinski?

Kavinski, čije je pravo ime bilo Vensan Belorže, proslavio se početkom 2010-ih upravo pesmom "Nightcall", koju je napisao i producirao zajedno sa Gi-Manuelom de Omem-Kristom, jednim od dva člana benda Daft Punk, a po kojoj je postao poznat široj javnosti, uglavnom zahvaljujući korišćenju numere za film "Drive" sa Rajanom Goslingom.

Od svog prvog albuma objavljenog 2006. godine, "Teddy Boy", Vensan Belorže je stvorio svoj alter ego, Kavinskog, lik sa crvenim očima i plavom kožom koji je doživeo saobraćajnu nezgodu za volanom "ferarija testarose" i ponovo se pojavio u obliku zombija kako bi komponovao elektronsku muziku.

Poreklom iz Sen-San-Denija, Kavinski se takođe pojavio u nekoliko filmova svog prijatelja Kentena Dipjea tokom 2000-ih.

Alo/Tanjug

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