Hale Beri uživa na odmoru sa svojim suprugom Vanom Hantom, a fotografije kako se provode redovno objavljuje na Instagramu, međutim, desio se nedavno i jedan mali peh.

Naime, njih dvoje "igrali" su se sportskih igara na plaži, a svaki momenat trudili su se da zabeleže fotoaparatom.

Tako je nastala i viralna fotografija na kojoj se glumici pomerio kupaći, pa su joj grudi skroz ispale.

Njoj je ovaj trenutak nepažnje bio simpatičan, pa je i tu fotografiju objavila na Instagramu, ali je "bezobrazni" deo sakrila emotikonom srca.

Iako su joj virile grudi, na licu slavne glumice nije bilo iznenađenja, već se sve vreme osmehivala i uživala na odmoru, znajući da je niko ne gleda.

Godina uspona i padova

Podsetimo, posle godina emotivnih uspona i padova, Hale Beri je konačno izgovorila sudbonosno "da"! Slavna glumica potvrdila je da se udaje za muzičara Vana Hanta, a radosnu vest otkrila je gostujući u emisiji gde je prvi put javno pokazala i verenički prsten.

BONUS VIDEO: