Romeo Bekam (23) pokazao je svoju mišićavu građu dok je u četvrtak sam uživao u vožnji džet-skijem tokom porodičnog odmora na Ibici. Mladi model trenutno nosi izbeljenu plavu kosu, baš kao što je njegov otac, Dejvid Bekam (51), imao u vreme svoje fudbalske karijere.

Romeo je u prsluku za spasavanje istakao preplanule i izvajane ruke, dok je nosio jarkozelene kupaće šorceve.

Početkom nedelje društvo mu je u još jednoj vožnji džet-skijem pravila devojka Kim Turnbul. Dvadesetpetogodišnja manekenka bila je odlično raspoložena dok je provodila vreme sa Romeom i njegovom porodicom tokom odmora Bekamovih na ostrvu Formentera. Kim je u bordo bikiniju istakla svoju vitku figuru, dok je Romeo nosio crvene kupaće šorceve inspirisane kultnom serijom „Čuvari plaže“ (Baywatch).

Romeov mlađi brat Kruz nije sa porodicom na odmoru, jer je trenutno na turneji po Severnoj Americi sa svojim bendom The Breakers. Porodica Bekam ovih dana obilazi različite delove Balearskih ostrva na svojoj luksuznoj jahti Seven, vrednoj oko 16 miliona funti. Dejvid i Viktorija Bekam kupili su ovu jahtu dugu oko 40 metara 2022. godine, nakon što su godinu ranije nabavili manju jahtu istog imena.

Jahta ima pet kabina u kojima može da boravi deset gostiju, kao i smeštaj za sedmočlanu posadu. Na gornjoj palubi nalazi se đakuzi, dok jahta poseduje i garažu dugu oko 20 metara, veliki izbor opreme za sportove na vodi i džet-ski, kako bi porodica mogla da uživa tokom odmora. Naziv Seven inspirisan je čuvenim brojem sedam koji je Dejvid nosio na dresu, ali i srednjim imenom njihove ćerke Harper. Početkom nedelje Kim i Romeo privukli su pažnju nizom prisnih fotografija koje su objavili na Instagramu.

Na jednoj od fotografija Romeo, odeven u svoj prepoznatljivi ležerni stil, razigrano grli devojku i drži je oko struka, dok zajedno poziraju.

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