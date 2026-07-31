Takmičarka za Mis Univerzuma Vualis Suset Fuentes Akino (23) pronađena je mrtva u svom stanu u Tegusigalpi u Hondurasu.

Njeno telo su pronašli zabrinuti rođaci koji se danima nisu čuli sa njom.

Članovi porodice su u ponedeljak, 20. jula, došli u stan misice i zatekli stravičan prizor, nakon čega su odmah alarmirali vlasti. Policija je zatvorila mesto događaja, a forenzički timovi trenutno prikupljaju dokaze u njenom domu u elitnoj stambenoj zoni Altos del Trapiče.

Telo mlade manekenke prebačeno je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, koji je za sada pod velom misterije. Zvaničnici u svojoj istrazi ne isključuju mogućnost ubistva, ali ni prirodnu smrt.

BONUS VIDEO:









































































0:00 / 1:00

















Evo gde smo uhvatili Staniju jutro posle: "Što se momka tiče..."



























Bila prva pratilja

Vualis je nedavno bila u centru pažnje javnosti kada je osvojila titulu prve pratilje na izboru za Mis Univerzuma Tegusigalpa 2026. godine, odmah iza pobednice Lusijane Nunjez. Smatrana je za zvezdu u usponu u svojoj rodnoj zemlji, a pored manekenstva, studirala je međunarodni marketing i socijalni rad na Nacionalnom autonomnom univerzitetu u Hondurasu.

Ova tragedija ostavila je njene najbliže i fanove u šoku. Organizacija izbora opisala ju je kao devojku "punu podrške, ljubaznu i posvećenu".

Njeni prijatelji, duboko potreseni, pamte je kao "radosnu i harizmatičnu" mladu ženu sa velikim snovima. Njene poslednje objave na društvenim mrežama, na kojima je često delila svoju ljubav prema putovanjima, sada sa tugom gledaju svi koji su je poznavali.

(Telegraf.rs)