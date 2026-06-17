Reporter Njujork tajmsa pitao je Trampa da li će neko u njegovoj administraciji biti pozvan na odgovornost za incident, s obzirom na to da sukob sa Iranom ulazi u novu fazu.

Na konferenciji za novinare nakon samita G7 u Francuskoj, predsednik SAD Donald Tramp odgovorio je na niz pitanja novinara, od kojih se jedno odnosilo na tragični napad na školu u Iranu u kojem je, prema dostupnim informacijama, prvog dana rata život izgubilo više od stotinu dece, uglavnom devojčica.

Reporter "Njujork tajmsa" pitao je Trampa da li će neko u njegovoj administraciji biti pozvan na odgovornost za incident, s obzirom na to da sukob sa Iranom ulazi u novu fazu. Američki predsednik je rekao da mu je čudno što se takvo pitanje postavlja baš sada.

- Vidite, ako je to bila greška, a kao što znate, to se istražuje... Toliko je čudno što me to pitate u ovoj fazi jer govorite o nečemu što se dogodilo davno, ali niko to nije uradio namerno - rekao je Tramp.

Dodao je da se tragedije dešavaju u ratno vreme i podsetio na brojne američke žrtve za koje veruje da ih je izazvao Iran.

- Pretpostavljam da biste onda morali da pitate šta je sa hiljadama vojnika koje su digli u vazduh kada su otvorili vrata svojih automobila? Šta je sa hiljadama ljudi koje je Iran ubio? Ne, greške se dešavaju. Rat je gadan. Ali znam da je to pod istragom i mogao bih da vam sutra podnesem izveštaj. Zapravo, postavio bih to pitanje Pitu Hegsetu jer oni to istražuju - rekao je američki predsednik.

Ministarstvo odbrane SAD je od početka izjavilo da je u toku sveobuhvatna istraga o okolnostima tragedije . Iako su prošla tri i po meseca od događaja, zvanični izveštaj još uvek nije objavljen, a slučaj se i dalje vodi pod obrazloženjem da je istraga u toku.









