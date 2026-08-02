Teodora Džehverović poseduje dva stana, a prošle godine kupila je i kuću van Beograda koja je potpuno oronula i koja zahteva mnogo sređivanja.

Pevačica je na nju potrošila 40.000 evra, a dok se mnogi pitaju zašto ju je pazarila, ona je smislila dobar plan.

- Neću zvanično živeti ovde, ali će biti mesto gde ću otići kada mi to bude trebalo. Biće ovo jedan veliki proces, ali malo po malo, poenta je u tome i uživati. Kad se sve to lepo nalicka biće sve kako treba- dodala je pevačica.

Goca otkrila šta se dešavalo sa Anđelom

Inače, Goca Džehverović, majka pevačice Teodore Džehverović otkrila je detalje iz burne veze ćerke i učesnika "Elite 9" Anđela Rankovića.

Gostujući u emisiji na Pinku ispričala je ranije da je Ranković demolirao Teodorin stan dok su živeli zajedno.

- Kad je došao jednom kod mene u stan, znaš ti šta je ona njemu rekla preko telefona, nije htela da ga gleda, isprozivala ga sačuvaj Bože, a on viče: "Nemoj mama, da mama, ne mama, jao mama." Nije htela da čuje za Teodoru. Što mu ona lepo ne nađe onda devojku. On je meni rekao da iskorišćavam ćerku, da je zlatna koka. Da sam za metlu i za četku. A gde njegova mama radi, nigde, sedi kući gospođa mama i čuva mamu svoju i dolazi joj bata - rekla je iskreno Goca tada.

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