Reporteri portala Telegraf.rs ovog jutra bili su na mestu stravične saobraćajne nesreće u mestu Nemenikuće kod Sopota, koja se dogodila 2. avgusta, na veliki praznik Svetog Iliju.

Na licu mesta zatekli smo potresne prizore - cveće, zapaljene sveće i razbacani delovi vozila u Kosmajskoj ulici svedoče o tragediji u kojoj je u ranim jutarnjim časovima život izgubio Mihajlo Ž. (22) iz Rogače, kada je automobilom "fijat punto" sleteo s puta i zakucao se u ogradu kuće.

Njegov mlađi brat Milorad (20), koji se nalazio na mestu suvozača, preživeo je ovaj udes i nakon zbrinjavanja u bolnici pušten je na kućno lečenje, dok su komšije i meštani ostali nemi od bola.

Do teške tragedije došlo je u noći između subote i nedelje, oko 3.30 časova ujutru, kod kućnog broja 50. Prema informacijama iz istrage, Mihajlo se nalazio za volanom vozila beogradskih registarskih oznaka kada je na sam praznik Svetog Ilije, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad automobilom. Vozilo je pri sletanju sa puta od siline udara pretrpelo ogromna oštećenja i prevrnulo se, a nesrećni mladić ostao je zaglavljen u smrskanom "puntu".

Na lice mesta ubrzo su stigle patrole policije, ekipa Službe hitne medicinske pomoći, kao i vatrogasci Vatrogasno-spasilačke jedinice Sopot. Nažalost, nesrećnom vozaču nije bilo spasa - dežurni lekar Hitne pomoći u 4.15 časova mogao je samo da konstatuje smrt na licu mesta.

Komšije u Kosmajskoj ulici jutros su zatečene i neme od bola. Ne pamte ovakvu tragediju u svom kraju, a posebno ih pogađa što se sve odigralo na veliki praznik. Sa nevericom i suzama posmatraju mesto na kom je ugašen mlad život.

U trenutku nesreće, na mestu suvozača nalazio se dve godine mlađi Milorad Ž.

On je u svesnom i komunikativnom stanju sa povredama sanitetom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar u Beogradu. Nakon detaljne dijagnostike i ukazane lekarske pomoći, mladić je otpušten iz bolnice na kućno lečenje.

Policijski službenici obavili su detaljan uviđaj na mestu udesa kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti pod kojima se nesreća dogodila.

Alo/Telegraf

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