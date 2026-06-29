Iako uveliko gazi sedmu deceniju života, pevač Dragan Kojić Keba sa ponosom ističe da se oseća kao mladić.

U prilog njegovom stanju je i činjenica da je okružen mladim ljudima, a sada je otkrio da i rado sluša kolege koji su na početku karijere i koji grade nove muzičke pravce.

Pred našim kamerama Keba je priznao da rado prati trendove, kako modne, tako i muzičke, te nam otkrio ko se nalazi na njegovoj plej listi.

- Slušam Igora Panića Nućija, Teodoru Džehverović, Crni, ja ih zovem Merak, a oni su Cerak. Gotive me, oni su moja deca. Smeju se što kažem Crni Merak. Mislim da svaka generacija ima svoje idole, svoje predstavnike njihovog bunta. U svemu tome vidim dobro, pre svega, ne bih se ni mešao da nisam video dobro. Osnovni izvor te muzike je pop. E sad, videćemo da li će to da traje, publika će svedočiti – rekao je Keba, pa dodao:

- Ja sam u lepim godinicama, imam 69, a i dalje osećam tu mladost i tu energiju. Neko je nedavno pisao za mene da se uglavnom družim sa mnogo mlađim, to je zbog mog stanja i osećaja. Nije jednostavno, to se tako samo namestilo. Ta moja energija je nepresušna i moj entuzijazam, i to uvek prenosim na mlađe kolege i koleginice. I u “Zvezdama Granda” isto govorim. Neću da čujem reči „umor“ i „ne mogu“. Ne možeš sa 20 godina da mi kažeš “umoran sam”. Iako imam ozbiljne godine, ja život živim svake sekunde u punim plućima. Savetujem spoj sa prirodom i onim najelementarnijim stvarima, na primer gledanje zalaska sunca - objasnio je ona.

Za porodicu Kojić poslednji dani su izuzetni teški budući da su izgubili kućnog ljubimca, za kojeg su bili jako vezani. Keba nije krio da je slomljen, te se osvrnuo na najlepše uspomene sa krznenim prijateljem.

- Mnogo sam tužan ovih dana. Uh, moj Pako je uginuo i to mi je rana, 15 godina je imao. Dočekao sam ga sa pesmom, ispratio ga pesmom, i voleo je uvek kad ja pevam. Zajedno smo i plakali, lili suze... - rekao nam je pevač, pa dodao:

- Lekcije je davao svima, dosta sam naučio od njega. Valjda zato što kao pas nije mogao da govori, ali lekcije je ipak davao. To su bezuslovne ljubavi. Nekada sam kroz šalu govorio ukućanima da su okretali glavu od mene kada dođem kući pijan, jedini Pako mi se radovao, i to je bezuslovna ljubav. Nikad nećeš biti na gubitku ako voliš. Ako daješ, i Bog ti daje.

"Zvezde Granda su rijaliti"

Keba se osvrnuo i na takmičenje „Zvezde Granda“, čije je sezona nedavno krunisana finalom, a čiji je član žirija.

- Bilo je svega i svačega, ali najviše onog u pozitivnom smislu i ništa nije namešteno. Nema tu nameštanja. Kad se svađamo, svađamo se. Kad se ljubimo, ljubimo se i mirimo. Mislim, to je na neki način rijaliti, ali na najlepši moguć način. To mi je bila i želja što sam njima svima rekao na prvom sastanku - naglasio je Keba.

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