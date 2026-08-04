Meri Egida Rivera, koju je publika zavolela u filmu „Spajdermen: Put bez povratka“, preminula je u 82. godini života.

Iako joj je to bila prva i jedina filmska uloga, nekoliko minuta pred kamerama bilo je dovoljno da postane jedno od najupečatljivijih lica Marvelovog blokbastera.



Rivera je preminula 15. aprila u Honoluluu, ali je vest o njenoj smrti dospela u javnost tek početkom avgusta. Član njene porodice otkrio je da je prethodno doživela moždani udar i pala u komu. Pošto su lekari procenili da bi njeno zdravstveno stanje ostalo veoma teško čak i ukoliko bi se probudila, porodica je donela odluku da bude isključena sa aparata za održavanje života. Nakon smrti je kremirana.

Ko je bila Meri Rivera?

Meri Rivera rođena je 2. juna 1943. godine u gradu Iloilo na Filipinima, kao ćerka Visentea i Felisije Egide. Kasnije se preselila u Sjedinjene Američke Države i život nastavila na Havajima.

Mnogo pre nego što se pojavila u jednom od najuspešnijih filmova današnjice, Rivera je radila kao nastavnica i radijska voditeljka, a bila je angažovana i kao crkvena misionarka.

Ipak, njena ćerka Endži Keli govorila je da je Meri najviše bila ponosna na ulogu majke i bake. Sa suprugom Alehandrom dobila je četvoro dece, a iza nje je ostalo i 11 unučadi i četvoro praunučadi.

U filmu „Spajdermen: Put bez povratka“ iz 2021. godine Rivera je igrala Lolu, odnosno baku Neda Lidsa, kojeg tumači glumac filipinskog porekla Džejkob Batalon.

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