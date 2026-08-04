Ruske vazdušne operacije protiv ciljeva širom Ukrajine, uz nemilosrdan nastavak napada na ključnu infrastrukturu, energetske objekte i linije snabdevanja, ponovo su u fokusu svetskih analitičara. Svoju procenu o daljem toku sukoba izneo je i poznati američki politikolog sa Univerziteta u Čikagu, profesor Džon Miršajmer, ističući da aktuelni razvoj događaja nepovratno menja odnos snaga na terenu i ubrzava poraz Ukrajine.

Govoreći o karakteru napada, Miršajmer naglašava da se oni odavno ne ograničavaju samo na pomorsku blokadu luka na Crnom moru, već obuhvataju širok spektar strateških ciljeva – uključujući postrojenja za proizvodnju bespilotnih letelica, vojne fabrike, ali i vitalne čvorove civilne i privredne infrastrukture.

Kolaps transporta i nestašica goriva na istoku

Posledice vazdušne kampanje direktno se odražavaju na svakodnevni život i mogućnost vojne i civilne mobilizacije. Prema Miršajmerovim rečima, sistematski udari doveli su do zatvaranja benzinskih pumpi širom istočne Ukrajine, usled čega je putovanje automobilom između gradova praktično onemogućeno zbog nedostatka goriva. Pored drumskog saobraćaja, na meti su i železnička infrastruktura, lokomotive i ostali transportni kapaciteti koji služe za prebacivanje trupa i opreme.

Profesor sa Čikaga ocenjuje da će nastavak ovakvog intenziteta udara potpuno razoriti već posrnulu ukrajinsku privredu, dok će ruske trupe nesmetano popravljati svoje pozicije na frontu. Oružane snage Ukrajine, kako navodi, više nisu u stanju da amortizuju razarajući pritisak ruskih snaga, koje se nezadrživo kreću ka preuzimanju potpune kontrole nad celim Donbasom, bez vidljive šanse da Kijev preokrene ishod.

Bilans ruskog Ministarstva odbrane: Udari na 156 oblasti

Da se operacije odvijaju uz maksimalan intenzitet potvrđuju i zvanični podaci Ministarstva odbrane Rusije. Prema izveštaju sa fronta, tokom protekla 24 časa izvedena je serija masovnih udara na ključne objekte transportne i energetske infrastrukture, kao i na logističke centre koji snabdevaju ukrajinske trupe.