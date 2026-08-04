Katarski emir šeik Tamim Bin Hamad Al Tani i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovarali su telefonom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, sa akcentom na napore za deeskalaciju tenzija između Vašingtona i Teherana i pronalaženje načina da se premosti duboki jaz u njihovim stavovima, saopšteno je iz kabineta katarskog lidera.

Tokom razgovora, Tramp je uputio pohvale na račun katarskih diplomatskih napora i posredničke uloge, dok je Al Tani istakao hitnu potrebu za nastavkom otvorenog dijaloga i striktnim pridržavanjem Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana, koji je usaglašen sredinom juna.

Detalji pregovora o Ormuskom moreuzu: Između iranskog plana i američkog veta

Paralelno sa razgovorima na vrhu, agencija AP preneo je nove detalje o pregovorima koje Iran i Oman vode sa ciljem ponovnog otvaranja strateški važnog Ormuskog moreuza, što bi moglo da dovede do značajnog smanjenja intenziteta sukoba u regionu.

Prema najnovijoj verziji nacrta sporazuma, planirano je da:

Ulazne rute : Trgovački brodovi u Persijski zaliv ulaze rutom pod kontrolom Irana.

Izlazne rute : Izlazak iz moreuza bio bi organizovan koridorom pod kontrolom Omana.

Takse i troškovi: Opcija uključuje naplatu bezbednosnih usluga i ekoloških troškova za plovidbu.

Ipak, izvori upozoravaju da su pregovori fluidni i da konačan dogovor može izgledati potpuno drugačije, pogotovo što svaka verzija do sada uključuje i nastavak oštre američke blokade iranskih luka.

Sa druge strane, neimenovani zvaničnik iz Vašingtona izričito je naglasio da "privremene rute" u moreuzu ne mogu sadržati nikakvo iransko ovlašćenje za plovidbu niti pravo na naplatu taksa. Stav Sjedinjenih Država ostaje čvrst – situacija mora da se vrati na status kvo iz perioda pre rata, u kojem nijedna strana nema ekskluzivnu kontrolu nad međunarodnim plovnim putevima.