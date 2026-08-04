Rijaliti zvezda Slađa Lazić Poršelina ne prestaje da podiže prašinu u javnosti. Nakon što je u emisiji "Modna policija" bez dlake na jeziku rešetala estradne ličnosti i rijaliti učesnike, Slađa je napravila pravi karambol kada se dotakla teme finansija i otkrila koliko joj je novca potrebno za svakodnevni život na visokoj nozi.

Poršelina je pred kamerama iznela šokantne cifre, a potom u svom prepoznatljivom, ekstravagantnom stilu detaljno objasnila na šta odlaze hiljade evra i ko zapravo finansira njen luksuz.

- Bez ikakvih doprinosa i računa, jer ja račun za telefon ne plaćam, to mi plaćaju drugi, meni je potrebno minimum 5.000 evra mesečno samo za čil, kafice, restorane i gorivo. Svaki dan pijem proseko i šampanjac, a to košta. Tu je moj sultan da finansira — započela je Slađa, pa šokirala sve tvrdnjom da je to tek početak:

- Kada na to dodate garderobu, brendirane stvari, botoks, hijaluron i pripreme za emisije, bez 10.000 evra mesečno vi ne možete da živite, nego bukvalno samo da 'preživljavate', i to bez ijednog jedinog putovanja! Kada izađem sa društvom u restoran, račun bude oko 180.000 dinara, ali naravno da ga ne plaćam ja. Trošim po 1.000 evra dnevno, ali uvek kažem, uvek tuđih para! - poručila je bez imalo blama Slađa i ponovo usijala društvene mreže.