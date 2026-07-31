Pevačica Nela Bijanić više o deset godina bila je u braku sa estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem.

Nela se razvela pre par godina nakon što je muža uhvatila u prevari, a kako je ispričala svojevremeno, pred njom se odigrala filmska scena.

Haos u sopstvenoj kući

- Kad sam ja podnela razvod, svako može. Porodica i brak kao institucija je za mene svetinja, pre svega sam jedna porodična žena. Razvela sam se prošle godine, a mislila sam da nikada neću. Ne sviđa mi se način na koji se to desilo. Razvela sam se zbog prevare. Nekome to nije normalno, ali ne prelazim preko toga. Dobar sam čovek, ali ne treba me lagati i varati. Bolje je reći nešto, kako god bilo. Prešla bih preko toga jednom i nikad više - rekla je Nela Bijanić i dodala da je supruga uhvatila u prevari u njihovoj kući:

-Scenario bih mogla da napišem od toga. To je posao period kad se naša priča već privodila kraju. Ćutala sam sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođu u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektim odnosima.

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