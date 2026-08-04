- Nadam se da da, nadam se da sui ljudi videli našu posvećenost u želji da pomognemo. Posećivao sam mesta koja do sada niko nije posećivao, mislim na ove.

- Živimo u ne lakim vremenima, jer su se interesi velikih sila uvek lomili na Balkanu. I onaj koji je uvek predstavljao problem je samostalna i nezavisna Srbija. Danas nije drugačije, suština je ostala ista. Narod u RS je ostao blizak sa narodom u Srbiji, na čemu smo zahvalni RS. Samo zahvaljujući RS, BiH je i dalje vojno neutralna, BiH nije priznala nezavisnost Kosova inače bi jedva dočekala da to uradi. To cenimo i to je naš narod koji volimo. Naša je obaveza je da vodimo računa o našim ljudima.

- Ako mi dozvolite po prvi put ću ovo na vašoj televiziji reći. I prethodnih dana napadali su ljude iz RS, tobož oni su krivi za nečije izborne pobede, poraze, za šta god u Beogradu. To je taj treći nivo napada na Srbiju! Prvo to oni urade tačkasto, po različitim delovima otadžbine dale od Beograda, a onda sve to mora da se dogodi i u Beogradu. To rade iz dva ugla, prvi je onaj otvoreni, antisrpski, koji otvoreno mrze Republiku Srpsku. Drugi je opasniji deo, to su lažni salonski nacionalisti kojima nikada niste bili dovoljno Srbin iako vole da dobijaju velike državne plate i lepo žive. I prvi put kada bi nam neko uveo sankcije zbog te velikodržavne politike, oni bi rekli "ne,ne, vi ste krivi za sankcije", ali će do tada da vas optužuju da nedovoljno verno vodite patriotsku politiku.

To su ljudi koji su koristili 2000. godine, a sve što su uradili, nisu ovo uradili ne rodoljubi nego "tobož rodoljubi": Od odustajanja od pravnog kontinuiteta u odnosu na SFRJ. Mi zato ne možemo sa Kinezima da obeležavamo stvarne diplmatske odnose, jer oni kažu "izvinite odustali smo od pravnog kontinuiteta". Imali smo puštenje iz pritvora albanskih teorista, ubica srpske dece, silovatelja srpskih žena.. - rekao je Vučić.

- Imali smo u međuvremenu otvorenu lov na sve srpske generale i oficire koji su se borili za slobodu srpskog naroda bilo na Kim bilo na teritoriji Republike Srpske. U vrećama ih prebacivali preko Drine, sve su to radili tobožni srpski rodoljubi. Ćutali su kada se CG otcepljivalja od Srbije, zašto, zato što su znali da je to preduslov za stvaranje tzv nezavisnog Kosova - rekao je Vučić.

Kako kaže, u Crnoj Gori 50 odsto ljudi govori srpski jezik, a on ne može da bude službeni jezik jer "ne daju klasteri".

- Hoće da priznaju Kosovo? Pa neće. A držaće nam patriotske pridike. Molio sam vas pre 3,4 godine da ne šalju ljude na sastanke, proslave. Svog predstavnika nisu poslali ni ovde... Doći će Milan, dobar čovek, ali on nije predstavnik Vlade Crne Gore... On će da ide u Knin, da se raduje - naveo je predsednik.

O postuplicma u Crnoj gori.

- Nisu poslali svoje ljude ovde, a predstavnik Vlade Crne Gore ide na veselje zbog ubijanja Srba", kaže Vučić o postupcima Crne Gore.

- Večeras ću pokušati da ukažem šta mislim da će se događati u budućnosti, što mislim da će da se događa, da kažem gde su opsanosti , gde su virovi koji treba da izbegnemo.

- Oni će morati da urade mnogo stvari protiv Srbije kako bi dokazali da su Evropa i da bi se umilili Hrvatskoj - dodaje predsednik o Crnoj Gori.

- Tek se spremaju poniženja, oni misle za naš narod, a zapravo to govori o njima.

O Helezovoj izjavi da u RS ima naoružanih Srba