- Nadam se da da, nadam se da sui ljudi videli našu posvećenost u želji da pomognemo. Posećivao sam mesta koja do sada niko nije posećivao, mislim na ove.
- Živimo u ne lakim vremenima, jer su se interesi velikih sila uvek lomili na Balkanu. I onaj koji je uvek predstavljao problem je samostalna i nezavisna Srbija. Danas nije drugačije, suština je ostala ista. Narod u RS je ostao blizak sa narodom u Srbiji, na čemu smo zahvalni RS. Samo zahvaljujući RS, BiH je i dalje vojno neutralna, BiH nije priznala nezavisnost Kosova inače bi jedva dočekala da to uradi. To cenimo i to je naš narod koji volimo. Naša je obaveza je da vodimo računa o našim ljudima.
- Ako mi dozvolite po prvi put ću ovo na vašoj televiziji reći. I prethodnih dana napadali su ljude iz RS, tobož oni su krivi za nečije izborne pobede, poraze, za šta god u Beogradu. To je taj treći nivo napada na Srbiju! Prvo to oni urade tačkasto, po različitim delovima otadžbine dale od Beograda, a onda sve to mora da se dogodi i u Beogradu. To rade iz dva ugla, prvi je onaj otvoreni, antisrpski, koji otvoreno mrze Republiku Srpsku. Drugi je opasniji deo, to su lažni salonski nacionalisti kojima nikada niste bili dovoljno Srbin iako vole da dobijaju velike državne plate i lepo žive. I prvi put kada bi nam neko uveo sankcije zbog te velikodržavne politike, oni bi rekli "ne,ne, vi ste krivi za sankcije", ali će do tada da vas optužuju da nedovoljno verno vodite patriotsku politiku.
To su ljudi koji su koristili 2000. godine, a sve što su uradili, nisu ovo uradili ne rodoljubi nego "tobož rodoljubi": Od odustajanja od pravnog kontinuiteta u odnosu na SFRJ. Mi zato ne možemo sa Kinezima da obeležavamo stvarne diplmatske odnose, jer oni kažu "izvinite odustali smo od pravnog kontinuiteta". Imali smo puštenje iz pritvora albanskih teorista, ubica srpske dece, silovatelja srpskih žena.. - rekao je Vučić.
- Imali smo u međuvremenu otvorenu lov na sve srpske generale i oficire koji su se borili za slobodu srpskog naroda bilo na Kim bilo na teritoriji Republike Srpske. U vrećama ih prebacivali preko Drine, sve su to radili tobožni srpski rodoljubi. Ćutali su kada se CG otcepljivalja od Srbije, zašto, zato što su znali da je to preduslov za stvaranje tzv nezavisnog Kosova - rekao je Vučić.
Kako kaže, u Crnoj Gori 50 odsto ljudi govori srpski jezik, a on ne može da bude službeni jezik jer "ne daju klasteri".
- Hoće da priznaju Kosovo? Pa neće. A držaće nam patriotske pridike. Molio sam vas pre 3,4 godine da ne šalju ljude na sastanke, proslave. Svog predstavnika nisu poslali ni ovde... Doći će Milan, dobar čovek, ali on nije predstavnik Vlade Crne Gore... On će da ide u Knin, da se raduje - naveo je predsednik.
O postuplicma u Crnoj gori.
- Nisu poslali svoje ljude ovde, a predstavnik Vlade Crne Gore ide na veselje zbog ubijanja Srba", kaže Vučić o postupcima Crne Gore.
- Večeras ću pokušati da ukažem šta mislim da će se događati u budućnosti, što mislim da će da se događa, da kažem gde su opsanosti , gde su virovi koji treba da izbegnemo.
- Oni će morati da urade mnogo stvari protiv Srbije kako bi dokazali da su Evropa i da bi se umilili Hrvatskoj - dodaje predsednik o Crnoj Gori.
- Tek se spremaju poniženja, oni misle za naš narod, a zapravo to govori o njima.
O Helezovoj izjavi da u RS ima naoružanih Srba
- To je laž. Ti naoružani momci na kvadovima su pripadnici policije Republike Srpske. Teško mu je što je lagao što za Sarajevo Safari, pa što me ne uhapsi - rekao je Vučić.
- Strani centri moći su čudo, i kroz punu kontrolu regionalnih centara moći i onih koje neki lažno nazivaju 'srpskim policentričnim' mestima, su tako nešto radili sve vreme. I još nisu uspeli da me pobede. Još nisu uspeli jednog čija im je glava jedina meta, zato što znaju ne da sam ja jak što imam mišiće ili što imam oružje, nego što znaju da u mojoj glavi i u mom srcu ima toliko i znanja i iskustva, ali i ljubavi prema svom narodu, da nijedna prevara ne može da im prođe. Čitam ih kao bukvar, a i kao dečak sam odlično čitao bukvar. Čitam im sve poteze zato što čitam knjige, zato što sam iskusan, zato što imam najviše razgovora sa svim svetskim i evropskim liderima. Na svaki trik, na svaku prevaru sam im naučio. Sve sam to savladao. Zato sam ja jedina meta.
- On je mogao da kaže: 'E, pa Republika Srpska je nešto radila.' A ne, ne. Nije njemu tema i meta Republika Srpska. Svima njima je tema i meta samo jedna: kako skinuti glavu Aleksandru Vučiću. I na sve to, kada dobijete sve te otvorene i ogoljene srbomrzce, poput Zukana Heleza, uvek ćete da dobijete. Na sve to, uvek ćete da dobijete podršku, znate od koga? Ne samo ovi ZLF, studenata i tako dalje, koji su ogoljeno antisrpski. Uvek ćete da dobijete od Mila Lompara, lažnih nacionalista, isto to će da vam kažu. Samo malo uvijenije. I tobože iz drugog ugla, ali suština je ista. E, to su te prevare i ti trikovi. Ja ovo više ne govorim zbog sebe. Ja više da budem predsednik Srbije ne mogu. Dakle, uskoro podnosim ostavku. Suština je u tome da ovo narod mora da razume, da takve prevare i zamke mora da izbegne u budućnosti. I bilo mi je važno da ovo i vama kažem - rekao je predsednik.
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