Marina Visković još jednom je dokazala da s razlogom važi za jednu od najbolje obučenih dama na domaćoj estradi. Pevačica je održala spektakularan koncert na prepunom trgu na Zlatiboru, gde je publika od prve do poslednje pesme pevala uglas njene najveće hitove i priredila atmosferu za pamćenje.

Pored moćnog nastupa, veliku pažnju privuklo je i njeno modno izdanje. Marina je zablistala u raskošnoj haljini modne kuće Roberto Cavalli, čija se vrednost procenjuje na oko 3.000 evra, ali je ono što niko nije očekivao bilo skriveno ispod nje.

Naime, umesto visokih potpetica, pevačica je odabrala – patike! Iako se zbog dužine elegantne haljine nisu videle, Marina je odlučila da udobnost stavi ispred svega kako bi bez problema izdržala dvočasovni koncert, energično igrala i sve vreme bila u kontaktu sa publikom.

Oni koji je poznaju kažu da je upravo u tome njena tajna – glamur nikada ne stavlja ispred dobrog nastupa. Bez obzira na luksuzne modne komade koje bira, Marina vodi računa da joj garderoba ne bude prepreka da publici pruži maksimum, što je još jednom pokazala na Zlatiboru.

Da njen status modne ikone nije slučajan, potvrđuju i brojna izdanja o kojima se godinama govori. Viskovićeva je poznata po tome što na nastupima i javnim događajima nosi kreacije prestižnih svetskih modnih kuća, pažljivo birajući svaki detalj, zbog čega je često svrstavaju među najstilizovanije pevačice na regionalnoj muzičkoj sceni.

Na trgu nije imala gde igla da padne

Publika na Zlatiboru bila je oduševljena – trg je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a hitovi su se pevali u glas. Marina je još jednom pokazala da pravi spektakl ne čine samo skupocene haljine, već harizma, energija i iskrena povezanost sa publikom.

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