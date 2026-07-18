Goga Gačić (Babić) i Marko Gačić ponovo zajedno, ali na bini! Iako su se bivši supružnici rastali nakon prevare pevača koji je ljubavnici napravio sete, nekadašnji bračni par rešio je da zakopa ratne sekire i zajedno nastupi 18. jula.

Kako se saznaje, reč je o veselju u jednom gradu u Srbiji koje je zakazano još početkom prošle godine, u vreme kada njihov brak nije bio doveden u pitanje.

- Oni su u to vreme imali zajednički menadžment, ali Goga je tek ponekad radila, jer je sve vreme bila posvećena deci i kući. Iako je Goga nedavno promenila menadžment i maksimalno se aktivirala kada je posao u pitanju kako bi mogla da izdržava decu nakon Markovog odlaska od kuće, ovaj angažman nije mogla da otkaže upravo zato što je kapara davno data i nije želela da pokvari dan ljudima koji se venčavaju - ističe izvor.

Prema daljim rečima sagovornika, ni Marko nije odustao od nastupa, uprkos tome što je njegov privatni život u međuvremenu potpuno promenjen.

- Poznato je da Marko čeka dete s devojkom koja mu je bila ljubavnica jer su vezu započeli dok je bio u braku, pa je možda bilo očekivano da će on "eskivirati" nastup sa još uvek zakonitom ženom, ali to se nije desilo, tako da će danas nastupiti zajedno - objašnjava sagovornik.

Podsetimo, Goga je nedavno prisustvovala porodičnom slavlju Gačića povodom rođenja deteta Markove rođene sestre, dok se pevač na tom okupljanju nije pojavio.

S druge strane, ni njegova porodica nije prisustvovala proslavi na kojoj su Marko i njegova partnerka Saška otkrili pol bebe koju očekuju. Tada je Markov otac, Mikica, izjavio da nisu bili pozvani, dok je pevač rekao da je slavlje bilo namenjeno mlađem društvu.

Goga Babić i Marko Gačić iz braka imaju dvoje dece, Nikolinu i Tadeja.

Alo/Telegraf

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