Predsednik SRS Vojislav Šešelj rekao je za "ALO!" da je "Oluja" jedan od velikih ustaških zločina koji se odvija u kontinuitetu, posebno kroz celi XX vek.

- Hrvati i danas svojim ponašanjem svedoče da te zločine, ne samo što opravdavaju, nego su spremni i da ih ponove u prvoj pogodnoj prilici. Oni su taj zločin izvršili po direktnim nalozima rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. Vatikan je do guše bio umešan i u I i II svetskom ratu, pa i devedesetih godina. Nije slučajno što je Vatikan prvi priznao nezavisnost Hrvatske i to u granicama avnojevske Hrvatske, a ne samo na teritoriji na kojoj je efektivnu kontrolu imala centralna vlast u Zagrebu. Niko od živih nema pravo da prašta u ime mrtvih. Jednog dana moramo osloboditi celu Republiku Srpsku Krajinu i ostale srpske zemlje - izjavio je Vojislav Šešelj.

Lider radikala kaže da je lično gledao kako Hrvati prave put preko Dinare kako bi prišli sa leđa Kninu, a kada je pitao komandanta garnizona zašto se to ne zaustavi artiljerijom, dobio je odgovor da je naredba da se ne puca.

- Kada smo sagledali ukupnu situaciju i pripreme da se Krajina žrtvuje, mi smo radikali zakazali veliki protestni miting u Beogradu za Vidovdan 1995. godine. Međutim, ja sam sa grupom svojih saradnika početkom juna krenuo u Leskovac i Gnjilane gde smo imali mitinge i tada su nas u isprovociranom sukobu, kada je lažni policajac napao pravog, pohapsili i držali u zatvoru od 10 dana, do dva meseca. Mene su dva meseca držali u zatvoru. Tako su sprečili da održimo taj miting u punoj snazi - podseća Šešelj.