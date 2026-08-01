Pevač Hasan Dudić nedavno se pojavio na koncertu jedne koleginice, te je medijima otkrio da je pre toga imao moždani udar.

Pevač je ispričao da je imao ozbiljne probleme sa pritiskom i govorom, a potom se osvrnuo i na odnos sa bivšom suprugom Zlatom Petrović, za koju tvrdi da ga ljudi često pogrešno razumeju.

-U tom momentu bio mi je pritisak 190, bio je težak dan, neka kiša, a ja sam došao na snimanje. Pitali su me za brata i za Zlatu, nisam se ja svađao ni sa bratom, ni sa Zlatom. Zlatu svi pogrešno tumače, da li ja kada sam u toj situaciji da ne mogu razgovetno da pričam. Imao sam problema sa govorom, niko ne zna da sam imao i mali moždani udar, ali hvala Bogu jednom se rađa ovakav glas" - rekao je Dudić.

Zlatu nije štedeo

Ona je potom govorio i o Zlati Petrović.

-Vi sami gledate kad je Zlata na televiziji, kažu joj: "Vas je proslavila pesma: "Dođi da mi ruke greješ", a ona odmah okrene na drugu temu, ne spominje kompozitore, niti ko joj je pomogao, a ja ih spominjem uvek. Ona to radi onako neljudski" - pričao je Hasan za medije ranije.

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