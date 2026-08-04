Pevač Šerif Konjević se nedavno osvrnuo na svoj način života, stil i optužbe da se u javnosti često hvali svojim bogatstvom.

Reagujući na komentare pojedinaca iz javnosti i sa estrade, pevač je bez ulepšavanja objasnio da je godinama vredno radio kako bi svojoj porodici – supruzi i sinu, priuštio maksimalan komfor.

-Mnogi kažu ovaj se folira, ovaj se samo hvali. Ali to sam ja. Ja sam jedan od prvih na estradi koji je vozio besne automobile i po tome sam prepoznatljiv. Volim udobnost, brzinu i komfor. U ovo sam mnogo uložio i kuću smo supruga i ja opremili po našem stilu. Nikome nisam ukrao i imam pravo da uživam - iskreno je rekao pevač jednom prilikom.

Otkrio i kako najviše uživa

Šerif je otkrio i kakve navike ima tokom godine, gde najradije odmara i kako izgleda njegov svakodnevni život daleko od scene.

-Zimi je moj dnevni boravak, a leti volim da sedim u dvorištu. Skupimo se, napravimo sedeljku i uživamo. Nedaleko se nalazi hotel u koji svakodnevno idem jer mi drže prijatelji i tamo volim da popijem kafu - rekao je ranije za medije.

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