Bosanski pop pevač Fuad Backović Din, koji je dva puta predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Evroviziji, već nekoliko godina živi u Americi.

Svojevremeno je vrlo često bio tema regionalnih medija, njegove izjave intrigirale su javnost, a onda je naprasno nestao sa javne scene, te je i promenio zanimanje i sada radi i živi u Los Anđelesu, u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se posvetio modnom biznisu i dizajnu torbi nakon što je završio fakultet za modni biznis.

Međutim, nova fotografija sa odmora privukla je pažnju prvenstveno bosanskih medija, naročito zbog toga što Deen na njoj pozira sa svojim emotivnim partnerom.

Reč je o muškarcu koji se zove Vil Firson Treći, a sudeći po zajedničkim fotografijama ovaj par i te kako uživa u ljubavi.

- Svi osmesi sa mojom ljubavlju - napisao je on i uz to stavio emotikon crvenog srca.

Poslednja pesma

Din je inače, poslednju pesmu objavio 26. maja 2021. godine, pod nazivom "Why Did You Have To Leave".

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