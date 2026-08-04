Penzioneri koji još nisu podneli zahtev za turističke vaučere za odmor u Srbiji i dalje imaju priliku da to učine, jer nije podeljen celokupan kontingent. U "Poštama Srbije" do 15 časova evidentirano je 27.634 prijava, što znači da je ostalo još 2.366 vaučera za najbrže.



Prijave za subvencionisani odmor u Srbiji počele su juče u osam časova na šalterima pošta širom zemlje, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesecna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Za podnošenje zahteva potrebno je da građani lično dođu u poštu i prilože važeću ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja, kao i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Vlada Srbije je za ovogodišnji program izdvojila 300 miliona dinara, čime je obezbeđeno ukupno 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Obrazac za prijavu može se pronaći na zvaničnim internet stranicama Ministarstva turizma i omladine i "Pošte Srbije". Dobijeni vaučeri mogu da se iskoriste za boravak od najmanje pet noćenja van mesta prebivališta korisnika, a rok za korišćenje je do 1. novembra.