"Slobodna Bosna" objavila je da je priča o Sarajevo safariju laž, a predsednik je imao jasnu poruku:

- Šta bi sa Sarajevo safarijem. Evo ja došao na njihovu teritoriju, što me nisu uhapsili. Zato što su znali da su lagali. Naravno da je laž - zapitao je on.

- Ne mogu svakog dana da odgovaram na svaku glupost, ima dovoljno slugu u Beorgadu koje će uvek da rade njihov prljavi posao. Zamislite svaki dan da govorim moja majke je poštena žena, otac mi je Anšelko i ja nisam ubijao decu stvarn u naručju. A onda odete, dođete im direktno u ruke i izvolitem, šta bi sa tim? Izvinite čika Vučiću, malo smo lagali po našim medijima. Na kraju u laži su kratke noge, sve ispliva, sve se vidi. Ako ste čisti i ako vam je mirna savest, nemate straha. Nisam došao nikoga da osvajam, došao sam u svoju kuću, ognjište.

- Da mi oni govore da to nije naše, a bilo naše od Prvog svetskog rata, to je malo teže. Kada ni na 50 kilometara nisu živeli od mesta gde su oni živeli. Znate da su mog dedu odveli u njegovom kamionu. Najlakše im je bilo srpskim kamionom da voze Srbe i da ih pobiju - kazao je predsednik.