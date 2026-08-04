Vlasnici jednog stana u Pančevu doživeli su neprijatno iznenađenje kada su, nakon odlaska podstanara, otvorili vrata svog stana. Umesto urednog prostora, zatekli su prizor koji su opisali kao potpuni haos.

Stan koji su izdali paru sa detetom vraćen je u stanju koje, kako tvrde, zahteva kompletnu sanaciju. Fotografije i snimak objavljeni na TikToku brzo su privukli pažnju korisnika i izazvali brojne reakcije.

Na snimku se vidi da je stan prepun razbacanog otpada - plastičnih flaša, kesa, ambalaže i ostataka hrane. Na pojedinim mestima pod se gotovo i ne vidi od nagomilanog smeća, dok je kupatilo u veoma lošem stanju.

Ni ostale prostorije nisu bile u boljem stanju. Zidovi su išarani i oštećeni, deo nameštaja je uništen, a u kuhinji su ostavljene šerpe i tanjiri sa ubuđalom hranom koja je, prema svemu sudeći, dugo stajala. Vlasnici navode da se neprijatan miris osećao u celom stanu.

Uz objavljeni video napisali su:

"Ovako izgleda kada stan izdate pogrešnim ljudima. Bez odgovornosti, bez poštovanja i bez osnovne higijene. Stan mesecima nije održavan. Ključ od stana ne otvara samo vrata, već mnogo govori i o karakteru ljudi."

Kako tvrde, osim velike materijalne štete, dočekali su ih i neplaćeni računi, dok su im komšije ranije ukazivale na buku i probleme sa stanarima.

Ipak, ono što ih je najviše potreslo jeste činjenica da je u takvim uslovima živelo i malo dete.

-Najviše boli to što je dete boravilo u ovakvom okruženju. Šteta će se sanirati, ali razočaranje u ljude ostaje - poručili su vlasnici.

Njihova objava izazvala je veliku raspravu na društvenim mrežama. Dok su jedni izrazili nevericu zbog prizora iz stana, drugi su poručili da bi stanodavci ubuduće trebalo mnogo pažljivije da biraju podstanare i da se dodatno zaštite ugovorima i depozitom.

Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje poverenja između stanodavaca i podstanara, ali i odgovornosti prema prostoru u kojem se živi.