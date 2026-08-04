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Izdali stan porodici sa detetom, a ostali u šoku kada su otvorili vrata: Smeće do plafona, buđava hrana i nesnosan smrad (FOTO)
Fotografije i snimak objavljeni na TikToku brzo su privukli pažnju korisnika i izazvali brojne reakcije.
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