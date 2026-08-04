Adam Šukalo ističe da "Zukan Helez, lice neopterećeno preteranom inteligencijom, nastavlja sa uvredama i lažnim konstrukcijama na račun Aleksandra Vučića".

-Možda Helezu ne smeta toliko poseta predsednika Srbije Republici Srpskoj, delovima Federacije BiH i njegovim korenima u Bugojnu, koliko činjenica da je za vreme njegove vlasti Srbija postala ekonomski lider regiona. Biće da Helezu smetaju kilometri izgrađenih autoputeva i puteva u Srbiji, škole, mostovi, bolnice, vrtići, i konstantan ekonomski rast i razvoj Srbije. Verovatno Helezu smeta i to što za nas Srbe Drina nije granica, nego reka koja spaja jedan srpski i nedeljiv narod - saopštio je Šukalo.

On je dodao da “Mir, stabilnost, Vučić” glasi najpoznatija politička poruka Aleksandra Vučića upućena ne samo građanima Srbije, nego celom regionu koju Helez od svoje mržnje i sujete ne može da čuje.

- Na hiljadu puta ispruženu ruku Srbije i Aleksandra Vučića razni Helezi su pljunuli nebrojeno puta. Razloga je mnogo, a jedan od razloga je i to što su i Srbi i Bošnjaci predsednika Vučića u Bugojnu dočekali domaćinski, dok Zukan Helez u Bugojnu ima reputaciju čoveka neopterećenog inteligencijom i opterećenog alkoholom. Kako drugačije objasniti konstrukciju koju je Helez izneo, a to je da su ljudi na kvadovima koji su navodno bili u pratnji Aleksandra Vučića bežali na kvadovima?! - istakao je Šukalo.

- Predsednik Vučić je tokom svoje posete Republici Srpskoj pokazao koliko voli svoj srpski narod i koliko voli Republiku Srpsku, ujedno poštujući naše prijatelje i komšije Bošnjake. Možda bi Helez želeo da je drugačije, pa da ima bilo kakvo utemeljenje za svoje napade na Vučića. Ovako, ostaje mu da halucinira o kvadovima i neprijavljenom obezbeđenju koje je samo on video - zaključio je on.