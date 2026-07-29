Pevačica Tijana Dapčević više od dve decenije uživa u braku sa Milanom, a njihova ljubavna priča je neobična, najviše zbog prevare koja se desila.

Naime, Tijana i Milan upoznali su se na košarkaškoj utakmici, a nakon četiri dana zabavljanja počeli su da žive zajedno, da bi usledio i brak.

Milan Dapčević je tada uhvaćen u nezgodnoj situaciji sa jednom konobaricom, a kako su mediji preneli Tijana mu je oprostila ovaj "izlet" i više nikada nije govorila o tome.

Vest o bračnoj krizi

Međutim, nakon toga, 2015. godine, se ponovo pojavila vest o bračnoj krizi.

Objavljeno je da se Tijana navodno razvodi. Kako se tada navodilo, pevačica je nekoliko dana provela van njihove kuće kako bi sredila misli, i shvatila je da ne može bez supruga.

Izjavila je da njen brak nije idealan, ali da opstaje zahvaljujući ljubavi koju Milan i ona osećaju jedno prema drugom.

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