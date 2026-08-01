Pevačica Mala Cana ne miri se sa smrću muža Andrije Bajića, koji je preminuo pre skoro mesec dana.

Ona se sad oglasila na društvenim mrežama, nakon što je napravila skandal na groblju šokirala od svega što je zadesilo, te otkrila kako se oseća, kao i da li joj se bar malo sve u glavi poslagalo.

Cana nije znala da će Olivera Katarina počivati pored Andrije Bajića, pa se uspaničila, ali su je u sve brzo uputili.

- Nedostaješ mi, milo moje, živote moj, snago moja, nedostaje mi tvoj pogled, zagrljaj, tvoja nežnost, tvoj osmeh, sve tvoje. Volela sam te i uvek ću te voleti, kao i ti mene što si voleo kao nikog na svetu - napisala je u objavi, označivši kao lokaciju Devojački Bunar, pa je dodala:

- Znam da bi voleo da sam hrabra, jaka, ali otišao je s tobom deo mene, oprosti mi, dušo, što nisam ništa od toga što bi ti voleo da me takvu vidiš. Znam da si ti tu kraj mene da me čuvaš onako kako si ti najbolje znao, osećam da i ovo što mi je ostalo života je delo tvog duha koji me drži u životu. U mom životu si bio samo ti, ti, ti, prazna mesta i posle tebe niko. Neka mi te anđeli čuvaju i podare carstvo nebesko. Čekaj me.

Napravila scenu posle sahrane

Podsetimo, Mala Cana stigla je u utorak da poseti grob pokojnog partnera Andrije Bajića koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Ona je podsetimo, bila zbunjena zbog sahrane Olivere Katarine, jer nije znala da će Andrija počivati nedaleko od pevačice, pa su joj sve objasnili na grobu.

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