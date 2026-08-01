Rijaliti učesnica Dalila Dragojević već neko vreme je van Srbije, a njena poslednja objava napravila je haos na društvenim mrežama.

Naime, bivša zadrugarka s vremena na vreme obraduje pratioce zanimljivostima sa svojih putovanja, ali je poslednjom objavom uspjela da iznenadi sve.

Dalila Dragojević

 Dalila je sada obišla Alkatraz, nekada najstrože čuvani federalni zatvor na svetu smešten u zalivu San Franciska.

Sa ove istorijske lokacije podelila je seriju fotografija na kojima se vide autentične ćelije i mračni hodnici bivše kaznionice. Posebnu pažnju i jezivu atmosferu izazvao je njen upečatljiv citat koji je ostavila u opisu objava: "Sloboda je ponekad bila udaljena samo nekoliko kilometara… ali ipak nedostižna".

Mnogi su se zamislili

Ove njene reči zamislile su brojne pratioce koji su u komentarima priznali da su se naježili dok su gledali prizore iz ozloglašenog zatvora.

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