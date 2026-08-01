Rijaliti učesnica Dalila Dragojević već neko vreme je van Srbije, a njena poslednja objava napravila je haos na društvenim mrežama.

Naime, bivša zadrugarka s vremena na vreme obraduje pratioce zanimljivostima sa svojih putovanja, ali je poslednjom objavom uspjela da iznenadi sve.

Dalila je sada obišla Alkatraz, nekada najstrože čuvani federalni zatvor na svetu smešten u zalivu San Franciska.

Sa ove istorijske lokacije podelila je seriju fotografija na kojima se vide autentične ćelije i mračni hodnici bivše kaznionice. Posebnu pažnju i jezivu atmosferu izazvao je njen upečatljiv citat koji je ostavila u opisu objava: "Sloboda je ponekad bila udaljena samo nekoliko kilometara… ali ipak nedostižna".

Mnogi su se zamislili

Ove njene reči zamislile su brojne pratioce koji su u komentarima priznali da su se naježili dok su gledali prizore iz ozloglašenog zatvora.

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