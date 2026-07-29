Influenserka Luna Đogani rasplakala je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram emotivnom i potresnom objavom posvećenom svojoj dugogodišnjoj ljubimici Loli.

Luna je sa javnošću podelila kroz kakvu dramu prolazi usled narušenog zdravstvenog stanja ljubimca, te je sve obavestila kakva je situacija sada.

-Kada sam čula rečenicu: 'Vaš pas će proživeti samo ono što mu vi pružite' - napisala je Luna na samom početku, pa se slomila od emocija.

Važna poruka

Nakon video-snimka koji je objavila, usledila je duga i iskrena ispovest u kojoj je Đoganijeva otkrila detalje Loline borbe sa bolestima i ustanovama, ali i apelovala na sve ljude koji imaju kućne ljubimce.

-Iako je Loli stara i poprilično bolesna, ima više terapija i mora dosta da se vodi računa o svemu. Ishrani, lekovima, koliko se kreće i kako… Do skoro sam mislila da je za nju najbolje da sedi kod kuće i odmara. Međutim, onda sam negde čula rečenicu "Vaš pas će proživeti onoliko koliko mu vi pružite", upala sam u bedak. Da li će moja Loli da proživi samo bolnice, lekove, medicinsku hranu, iste zidine i tišinu kada odemo bez nje… Srce mi se slomilo - iskreno je priznala, pa dodala:

-Ne znam koliko joj je godina još ostalo, ali želim da te godine joj budu najbolje. Da što je bolesna i stara ne mora značiti da je kraj… Jer je ona zaista pas koji voli život. I sa 11 godina i 2 bolesti nije joj teško da trči ceo dan oko bazena sa nama i da ne propusti ništa. Jer je njoj važno da je samo sa nama. I neka vam to bude pouka za sve vas koji imate ljubimce, nije bitno mesto i vreme, bitno je da su samo sa vama - navela je Luna.

BONUS VIDEO: