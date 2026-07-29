Influenserka  Luna Đogani rasplakala je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram emotivnom i potresnom objavom posvećenom svojoj dugogodišnjoj ljubimici Loli.

Luna je sa javnošću podelila kroz kakvu dramu prolazi usled narušenog zdravstvenog stanja ljubimca, te je sve obavestila kakva je situacija sada.

Luna Đogani

-Kada sam čula rečenicu: 'Vaš pas će proživeti samo ono što mu vi pružite' -  napisala je Luna na samom početku, pa se slomila od emocija.

Važna poruka

Nakon video-snimka koji je objavila, usledila je duga i iskrena ispovest u kojoj je Đoganijeva otkrila detalje Loline borbe sa bolestima i ustanovama, ali i apelovala na sve ljude koji imaju kućne ljubimce.

-Iako je Loli stara i poprilično bolesna, ima više terapija i mora dosta da se vodi računa o svemu. Ishrani, lekovima, koliko se kreće i kako… Do skoro sam mislila da je za nju najbolje da sedi kod kuće i odmara. Međutim, onda sam negde čula rečenicu "Vaš pas će proživeti onoliko koliko mu vi pružite", upala sam u bedak. Da li će moja Loli da proživi samo bolnice, lekove, medicinsku hranu, iste zidine i tišinu kada odemo bez nje… Srce mi se slomilo - iskreno je priznala, pa dodala:

-Ne znam koliko joj je godina još ostalo, ali želim da te godine joj budu najbolje. Da što je bolesna i stara ne mora značiti da je kraj… Jer je ona zaista pas koji voli život. I sa 11 godina i 2 bolesti nije joj teško da trči ceo dan oko bazena sa nama i da ne propusti ništa. Jer je njoj važno da je samo sa nama. I neka vam to bude pouka za sve vas koji imate ljubimce, nije bitno mesto i vreme, bitno je da su samo sa vama - navela je Luna.

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