Voditeljka Dragana Kosjerina već neko vreme se nalazi u ilegali kada je reč o radu na televiziji, pa je mnogima tema za razmišljanje, jer se pitaju kada se vraća na male ekrane.

Ipak, voditeljka je aktivna na društvenim mrežama, gde redovno pokazuje trenutke iz svog privatnog života sa vernim pratiocima.

Ovog puta obradovala je publiku serijom fotografija sa letovanja koje svedoče o tome koliko uživa u toplim letnjim danima na morskoj obali.

Dragana je objavila umetničku crno-belu sliku svog profila, krupni kadar srebrne minđuše u obliku leptira, ali i očaravajuće pejzaže tirkiznog mora, zalaska sunca i polja lavande.

Pored prelepih prizora prirode, voditeljka je otkrila da slobodno vreme provodi uz dobru literaturu, objavivši fotku otvorene knjige sa poezijom prelivene sunčevim zracima.

Snažna poruka

U opisu ove letnje objave, Dragana je napisala kratku, ali izuzetno snažnu poruku: "Hvala julu. Bio je lep. Bio je lek".

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