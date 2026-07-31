Andrija Bajić preminuo je 7. jula, usled teške bolesti u 89. godini, a na večni počinak ispratile su ga brojne kolege.

Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Pevač je jednom prilikom govorio o pesmama koje je uradio, a tada je izjavio da od pesme ''Nad izvorom vrba se nadnela'' koju je vinula u zvezde pevačicu Silvanu Armenulić nije zaradio ništa, i ako je prepevana čak 22 puta.

Pre te pesme Silvana nije imala hit. Ona je snimila nešto sa Tomom Zdravkovićem i Pericom Tanasijevićem, ali to nije bilo to. Kad je snimila ovu pesmu počela je da raste. Velika šteta što je rano otišla jer je bila i odličan pevač i dama, znala je da radi taj posao kako treba. 22 pevačice je snimilo tu pesmu, ali ja od toga nemam ništa - rekao je Andrija svojevremeno.

I one su se od pesme ovajdile

Među pevačicama koje su prepevale poznati hit su: Ćana, Bilja Sečivanović, Vera Nešić, Nadica Jovanović, Lepa Brena, Jasna Kočijašević i druge.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “ Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu, kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao.

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