U toku sinoćnjeg koncerta Dina Merlina,izbili su brojni skandali sa kartama, te su atmosferu zasenile neprijatne scene kada veliki broj ljudi sa kupljenim ulaznicama nije uspeo da uđe na koncert.

Nezadovoljni posetioci su preskakali ograde i uzvikivali "Dino, lopove", dok su se kasnije oglasili i organizatori, tvrdeći da je deo publike zakasnio na nastup, ali i negirajući navode da su pojedine karte bile prodate više puta.

Uoči večerašnjeg Merlinovog koncerta, ponovo vlada velika gužva, ali je atmosfera napeta. Reke ljudi slivaju se iz svih pravaca ka Koševu, te neki i dalje imaju strah da će ostati oštećeni, budući da juče sa regularnim kartama i dolaskom na vreme nisu uspeli da se smeste na svoja mesta.

Rizičan skup

Da je reč o događaju od izuzetno visokog bezbednosnog značaja govori i činjenica da su se u blizini stadiona pojavila i vojna vozila.

Pored stadiona je do sada prošlo nekoliko vozila Oružanih snaga, dok policija i obezbeđenje drže sve pod strogom kontrolom kako bi koncert prošao bez ijednog incidenta.

Alo/Telegraf.rs

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