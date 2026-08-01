Voditeljka Marija Egelja nasmejala je svoje pratioce na Instagramu duhovitom objavom koja je na trenutak privukla pažnju javnosti, pa su mnogi spekulisali o tome u kakvom je odnosu sa suprugom.

Naime, ona je podelila fotografiju svoje ruke iz automobila, na kojoj se vidi verenički prsten, ali ne i venčana burma, što je odmah pokrenulo pitanja među pratiocima.

Marija je uz fotografiju u šaljivom maniru napisala:

- Skinula sam burmu, sad sam (samo) verena - napisala je, te dodala smajli koji se smeje.

Ipak, ubrzo je bilo jasno da je reč samo o šali, a ne o bilo kakvom problemu u njenom braku sa biznismenom Aleksandrom Dabićem.

Bila u vezi sa 16 godina starijim

Podsetimo, Marija je pre Aleksandra bila u vezi sa 16 godina starijim fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, sa kojim je bila i verena.

Inače, Egelja je ranije govorila o porodičnom životu i istakla koliko joj znači podrška supruga, sa kojim ima dva sina.

- Najbitnija je organizacija i da imate supruga uz sebe kao podršku i pomoć. Tako da uz dobru organizaciju i dobru decu, svi slušaju i sve je lakše. Ja sam dobro, hvala Bogu, kao i prvi put posle tog prvog porođaja brzo mi je prošao taj proces oporavka. Za sada smo u dobrom ritmu i nadam se da će tako i ostati - rekla je Marija.

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