Pevač Mile Kitić na estradnoj sceni više je od tri decenije, a tokom svoje karijere zaradio je bogatstvo u kom danas uživa sa suprugom Martom i ćerkom Elenom Kitić.

Ipak, malo ko zna da to nije baš oduvek bio slučaj. Mile je odrastao u siromašnoj porodici, te se neretko priseća svog teškog detinjstva, pa tako pod stare dane nastoji da sa porodicom što više putuje i uživa.

-Spavali smo u kući gde se ložila samo jedna peć, ostale prostorije su bile bez grejanja. Nije bilo ni dobre garderobe, ni cipela, ali smo bili zdravi. Čuo sam da su ljudi koji se malo namuče u detinjstvu i životu zdravi, čak i duže žive - pričao je Mile svojevremeno.

On i dalje vredno radi, te uzima velike bakšiše, ali nije tajna da dobija i penzije, i to ne jednu, već tri. Zaradio je za vilu, a ćerka Elena danas zarađuje milione i jedna je od plaćenijih mladih pevačica kod nas.

Otkrio kako je sve stekao

-Imam bosansku penziju 62 evra. Živeo sam u Sarajevu, pa sam uplaćivao penziono i socijalno. Ovde imam 70 evra, pa može da se skupi za ručak - rekao je u folker šali, pa priznao da je uplaćivao novac da bi imao zdravstveno osiguranje.

Kako je naveo, prima i „nešto malo” nemačke penzije, ali ne smatra da mu je to preko potrebno za mirnu starost

-Pedeset godina pevam, ako nisam uspeo nešto da sačuvam, onda ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena. Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve - rekao je Mile.

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