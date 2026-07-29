vditeljka Bojana Lazić organizovala je večeras slavlje povodom rođendana u jednom prestoničkom lokalu, gde je pred kamerama otkrila sve detalje o odnosu sa Barbarom Bobak, ali i konačno progovorila o emotivnom statusu.

Ona tvrdi da je zadovoljnija nego ikada, pa je otkrila kakvu ideju je imala za slavlje.

-Sinoć su se okupili moji najbolji prijatelji, na čelu sa mojom mamom, baš mi je emotivno, evo, i sad kad pričam o tome, jao... Ipak je 40. jubilarni, htela sam za 40 ljudi, simbolično, ali se malo povećao broj. Nisam slavila 18. ja, to je nekad bilo drugačije, nije kao danas što slave. Postala sam zrelija, odgovornija, ne mogu da verujem da je prošlo 40 godina! Moje sam roditelje napravila bakom i dekom kad su napunili 42 godine! Oni su dobili mene jako mladi, ja sam jako mlada dobila Mateu, i eto! To je kod nas tradicija, mladi roditelji, mlade bake i deke. Večeras ću da slavim do jutra, daću sebi oduška! Ima da se napijem, da se opustim, penjem se na sto - rekla je Bojana.

Posle slavlja ide na put

Voditeljka tvrdi da je sebi uspela mnogo toga da obezbedi, a najbolje tek dolazi.

- Sebi sam mnogo toga priuštila. Sutra idem na letovanje sa mamom, pa na odmor sa drugaricama, Španija, Crna Gora, Grčka. Ognjen Amidžić neće doći, u Grčkoj je. Biće drugih poznatih. Sa Zoricom Brunclik ću da proslavim u septembru, ljudi nisu tu! Desingerica mi je rekao: "Kako se, bre, nisi rodila neki drugi dan", ljudi su svuda negde. Poželela sam sebi da budem emotivno inteligentna. Imala sam ozbiljne životne lekcije, ako dosad nisam naučila onda mi nema spasa! Izabranika večeras nema, pre nekoliko meseci smo završili, slavim novi početak, tako je moralo da bude.

Alo/Telegraf

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