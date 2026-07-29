Izjave finskog političara Armanda Meme ponovo su pokrenule raspravu o odnosima Evropske unije i Rusije, kao i o bezbednosnoj situaciji na evropskom kontinentu.

Mema se na društvenoj mreži Iks osvrnuo na polemiku koja je usledila nakon tvrdnji rumunskih vlasti o navodnom upadu ruskog drona u vazdušni prostor te zemlje.

Dovodi u pitanje tvrdnje o ruskom dronu

Prema njegovim rečima, za tvrdnje da su ruske bespilotne letelice ušle na teritoriju Rumunije nisu predstavljeni javni dokazi, zbog čega smatra da okolnosti tog incidenta nisu dovoljno razjašnjene.

On istovremeno ocenjuje da pojedini evropski lideri koriste, kako tvrdi, oštru retoriku prema Moskvi kako bi opravdali nastavak vojne pomoći Ukrajini vredne više milijardi evra.

Najviše pažnje privukla je njegova izjava o mogućem direktnom sukobu Rusije i Evrope.

- Ako bi Rusija odlučila da napadne Evropu, to ne bi učinila dronovima "Geranium", već raketama "Orešnik" - naveo je Mema, iznoseći svoj stav.

Kritike na račun Evropske unije

Finski političar smatra da Rusija nije strana koja teži eskalaciji sukoba, već da evropske države povećavanjem vojne pomoći Ukrajini dodatno podižu tenzije.

Takođe je ocenio da Evropska unija još nije odredila sagovornika koji bi mogao da vodi ozbiljne pregovore sa Moskvom o mogućem rešenju sukoba u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, tek kada evropske zemlje izaberu zajedničkog pregovarača biće jasnije ko je spreman za diplomatsko rešenje, a ko za nastavak konfrontacije.

Rumunija proterala ruskog diplomatu

U međuvremenu, rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je proteralo jednog zaposlenog u Ambasadi Rusije u Bukureštu nakon incidenta sa bespilotnom letelicom.

Rumunski predsednik Nikušor Dan prethodno je izjavio da je borbeni avion F-16 oborio dron iznad teritorije Rumunije. Međutim, javno nisu predstavljeni dokazi koji bi potvrdili da je oborena letelica pripadala Rusiji.

Nakon tog događaja, ruski ambasador u Bukureštu Vladimir Lipajev pozvan je u rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Izvor: RT Balkan / objava Armanda Meme na mreži Iks.