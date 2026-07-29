Pevač Goran Vukošić, koji je rodom iz Radovića u Crnoj Gori, odakle je pre tri decenije došao u Beograd, svako leto provodi u svom domu u Krašićima, a malo ko zna da je zapao u velike dugove.

Naime, kako je istakao, cene su iz godine u godinu sve više, zbog čega mnogi više ne mogu da priušte desetodnevni odmor bez zaduživanja.

Na pitanje da li razume ljude koji podižu kredite kako bi otišli na more, pevač je bez ustručavanja odgovorio:

- Pa, ako mora, za uživanje, neka bude i kredit! Nema veze! Znate kako, život je jedan i iskoristite ga sad. Sve je Božja volja i svaki dan moramo da živimo kao da je poslednji.

O kreditima i odmoru

Na konstataciju da mnogi danas uzimaju kredite upravo zbog letovanja, Goran je priznao da ni njemu zaduživanje nije strano.

- Moram ponovo da budem iskren. Podizao sam kredite više puta i sad sam u kreditu jer sam otvorio neki lokal. Podizao sam kredite, to nije sramota. Bitno je da vratite kredit, a i ako ga ne vratite refinansirajte ga (smeh). Živite ljudi, ma živite! Vidite kakvo je ovo ludo vreme, sve se poremetilo! Budite pozitivni, isti igrači, živite! Mnogo je zdravo da ljudi dođu na more, pa dođite makar to bilo i tri dana. Nije bitno, koliko ko može– rekao je Vukošić za medije nedavno.

Alo/Grand

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