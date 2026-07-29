Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je 29. jula izgubljen kontakt sa borbenim avionom F-16 koji je učestvovao u misiji presretanja ruskih bespilotnih letelica tipa "Geran".

Prema zvaničnom saopštenju, tokom izvršavanja borbenog zadatka došlo je do vanredne situacije u letu, zbog čega je pilot bio prinuđen da se katapultira.

Pilot evakuisan

Pilot je uspešno napustio letelicu i ubrzo je evakuisan sa mesta incidenta, nakon čega je prevezen u medicinsku ustanovu radi pregleda.

Prema prvim informacijama ukrajinskih vlasti, nema poginulih niti prijavljene materijalne štete na zemlji.

Istraga u toku

Na mestu pada rade istražni timovi koji utvrđuju uzrok incidenta.

Pojedini mediji i izvori na društvenim mrežama izneli su tvrdnje da je avion oboren tokom presretanja ruskih dronova, ali ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo u svom zvaničnom saopštenju nije potvrdilo da je F-16 oboren, već je navelo da je u avionu došlo do vanredne situacije i da se okolnosti pada istražuju.

Ukrajina je avione F-16 dobila od zapadnih saveznika tokom 2024. i 2025. godine, a koriste se za zaštitu vazdušnog prostora, presretanje projektila i dronova, kao i za borbene misije.