Ivana Šopić pre nego što je postala voditeljka "Zadruge", radila je u kazinu, a sada je otkrila da je tamo viđala razne pevače s estrade koji su se kockali, dok su im društvo pravile ljubavnice.

Ona tvrdi da ne iznosi nikada imena, ali da se u užim krugovima dobro zna ko je u pitanju.

Kocka im je zabava

- Pevači su redovno dolazili s ljubavnicama u kazino. Jedan dan sa ženom, drugi dan s ljubavnicom. Mnogo kriminalaca je dolazilo da kocka, isto tako i pilota i doktora. Nisam znala ranije, ali taj izduvni ventil imaju obično ljudi koji rade poslove s velikom odgovornošću.

Neko voli da kocka, neko da popije i gledaju na kocku kao na zabavu. To mi je u redu jer nikoga ne ugrožavaju time. Na kraju krajeva, došli su da troše svoj novac, ne tuđi. Rad u kazinu je kao vojnički život. Nosila sam leptir-mašnu i sako i osećala se kao muškarac.

To nije kao na filmu. Neki misle da sam tamo u miniću, da me svako ko prođe šljapne po nozi i stavlja novac u dekolte, a toga nije bilo. Kao što uđete u banku i žena za šalterom vam završi posao, tako sam radila posao krupijea. Obuka je vrlo teška, u svakom trenutku sam morala da znam matematiku perfektno da ne bih nešto pogrešno podelila. Hoću narodu da približim to da u kazinu nisam radila kao hostesa, već s velikim novcem i to mi je sigurno bio najodgovorniji posao do sada. Mnogo je para prošlo kroz moje ruke i najstresnije mi je tamo bilo, da budem iskrena - kaže Ivana bez dlake na jeziku.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: