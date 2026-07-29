Pevač Peđa Medenica gostujući u emisiji "Amidži šou" ispričao je neprijatnu anegdotu koju je doživeo neposredno pre izlaska na binu.

Kako je i sam rekao, on je sasvim slučajno čuo brutalne prozivke na sopstveni račun.

- Pre nekih 6,7 godina nastupam ja u jednoj diskoteci i pre nastupa ja krenem do wc-a i kažem klavijaturisti. I sad dok sam ja ušao u WC, dva momka ulaze iza mene i sad ovaj jedan govori drugom: "Šta si me doveo ovde mentolu jedan da slušam ovog idiota, čuj molim te, on je sebi dao nadimak Medenica, pa zamisli koji je to mentol…" - ispričao je Peđa kroz osmeh.

Amidžić se ludo zabavio

Ova anegdota privukla je pažnju Ognjena Amidžića, koji se šalio da mu Medenica nije prezime, već umetničko ime.

- Da, da, pa znaš šta, volim ono med, medved mi je omiljena životinja, tako da eto - objasnio je pevač, pa kroz smeh dodao:

- A i ličim ovako kad me vidiš na medveda.

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