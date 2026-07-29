Bivša rijaliti učesnica Milena Kačavenda, u intervjuu za Alo se osvrnula na jeziv skandal koji danima potresa javnost i medije, a u čijem su centru Kristijan Golubović i Kristina Spalević.

Iako ističe da iz moralnih razloga nije mogla u potpunosti da isprati sve mučne snimke koji kruže mrežama, Kačavenda je oštro osudila ponašanje oboje aktera, naglašavajući da u celoj priči nema nevinih.

Na pitanje o optužbama za nasilje i iznošenju intimnih i porodičnih detalja iz prošlosti u lajv prenosima, Milena smatra da su reakcije zakasnele i kalkulisane:





- Iskreno da ti kažem, žena žrtva nasilja se teško čupa iz takvih situacija. Ali ne može se sve prebaciti samo na Kristijana, oboje su egal za moj pojam. Ako si ćutala i dozvoljavala takve stvari, zašto to iznosiš u javnost tek posle rastanka? Za mene je to odvratno, na nasilje bih reagovala momentalno! Sad kad su se razišli, on iznosi njene traume iz mladosti, ona priča svoje... Toliko jeftino, jadno i mizerno.

Kačavenda, koja je poznata kao veliki ljubitelj životinja, posebno se osvrnula na snimke koji su izazvali najžešće reakcije javnosti, ali i na činjenicu da par ima roditeljsku odgovornost.



- Meni su poslali te snimke, diže mi se kosa na glavi! Nisam mogla da gledam, nemam jetru za to. Moj pas spava sa mnom u krevetu i takve stvari ne mogu da pojmim. Ono što je najtužnije u celoj priči jeste to što zaboravljaju na decu. Oni imaju dvoje male dece koja će sutra najviše ispaštati zbog ove mizerije. Šta ste uopšte tražili zajedno ako ste spremni na ovakve stvari?

Komentarišući odluku vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, da se akteri ovog skandala odstrane sa televizije, Milena je bila potpuno jasna i nepokolebljiva:



- Apsolutno podržavam odluku Željka Mitrovića! Prešli su sve granice realnog. Prvo, zna se koliko šef i šefica vole životinje. Drugo, ovo stvarno nije za medije. Oni ne mogu više da budu na televiziji, da budu voditelji i da se obraćaju javnosti. Đedović je takođe u šoku zbog svega. Meni je ovo čista mizerija i smatram da je donesena jedina prava odluka, njima stvarno nije mesto na ekranu - izjavila je Milena Kačavenda za Alo.

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