Nadica Ademov je progovorila o neprijatnosti koju je doživela tokom snimanja jednog od spotova.

Kako je otkrila, osetila je slabost nakon čega se onesvestila pred saradnicima.

U emisiji "Amidži šou", u kojoj je pevačica gostovala, pušten je kadar sa snimanja spota, a u njemu se vidi kako Nadica izgovara da bi trebalo neko da joj priđe i da je pridrži.

Nakon toga je pala u ruke saradniku koji ju je odmah odveo do stolice.

- To je bio prvi spot. Čovek je bio u šoku, samo je pitao: "Je l’ se ovo često dešava?". Bilo je mnogo vruće tog dana. Imala sam i tremu, uticalo je i nespavanje, sve se spojilo. Dobro, makar sam ih upozorila da ću se srušiti - rekla je Nadica.

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