Pevačica Neda Ukraden ne krije da je pametno ulagala, te danas ima u tri države nekoliko nekretnina, tačnije četiri, dok neke i izdaje.

Ona mesečno u džep stavi i preko 1.000 evra, kako otkrivaju izvori, a izdaju se nekretnine mahom na primorju.

Neda Ukraden je naime, vlasnica izuzetno prostranog stana u elitnom delu Beograda, koji je sama uredila po svojoj meri.

Prema rečima njene ćerke, ova luksuzna nekretnina ima preko 100 kvadrata, pa je stan toliko veliki da ukućani moraju da se zovu telefonom i šalju poruke jedni drugima kada su u različitim prostorijama. Isto tako, jednom prilikom je pokazala pogled sa terase od milion dolara, te se jasno vidi panorama grada.

Iako joj ovakav komfor omogućava da se po potrebi izoluje i odmori, pevačica to retko radi.

Ćerka ponosna na majku

Kako njena ćerka ponosno ističe, Neda na sceni poseduje "snagu zmaja", dok je u okrilju doma izuzetno posvećena i nežna baka svojim unucima.

Pored ovog impresivnog životnog prostora u centru prestonice, Neda Ukraden može se pohvaliti pravim bogatstvom kada su nekretnine u pitanju.

Ona poseduje još dva stana na Banovom brdu, stan u Zagrebu, kao i kuću u Boki Kotorskoj.

Svoje letnje mesece najčešće provodi uživajući u Crnoj Gori, odakle takođe redovno objavljuje fotografije na kojima se vidi kako uživa u pogledu sa terase.

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