OVAN

POSAO: Vaši poslovni planovi su vezani za razvoj saradnje sa inostranim saradnicima. Uspostavljate komunikaciju sa njima. U očekivanju ste njihovog pozitivnog odgovora.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i želite da što više vremena provedete sa voljenom osobom. Sigurni ste u svoje emocije. Promiče vam činjenica pa druga strana nema isti stav prema vezi.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Uprkos tome, bilo bi dobro da se posvetite poboljšanju imuniteta zbog dana koji nailaze. Najbolje da obogatite ishranu svežim voćem i povrćem.

BIK

POSAO: Na poslu držite sve pod kontrolom i zadovoljni ste kako se posao razvija. Odličan je dan za rešavanje sudskih sporova, pravnih pitanja i komunikacije sa predstavnicima medija.

LJUBAV: Niste sigurni da je bračni partner u potpunosti iskren i otvoren prema vama. Pravite se da je sve u redu, a u suštini pomno pratite šta radi, svaki pokret i komunikaciju.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Jedino na šta treba ozbiljno da obratite pažnju je ishrana. Skloni ste prejedanju i naročito konzumiranju slatkiša, što sve može da se obije o zdravlje.

BLIZANCI

POSAO: Uspostavljate komunikaciju sa strancima. Prilično ste zainteresovani da zajedno odradite poslovni projekat. Ne dobijate nikakav komentar na vaš predlog.

LJUBAV: Emotivan odnos sa bračnim partnerom je odličan. Planirate da ga iznenadite. Sigurniste da će maksimalno uživati u vikend begu iz grada samo u dvoje.

ZDRAVLJE: Zglobovi i kolena su osetljivi. Moguća je reuma, bolovi, slaba pokretljivost. Bilo bi dobro da se raspitate šta konkretno možete da uradite radi poboljšanja zdravlja.

RAK

POSAO: Odličan je dan za regulisanje pravnih pitanja i sudskih sporova. Raspolažete svim činjenicama, jako ste realni, ali i odlučni da stvar isterate do kraja u vašu korist.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Imate utisak da se novi poznanik jako teško emotivno otvara, ali da se iza zida krije krajnje emotivna, osetljiva i ranjiva osoba.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Osećate se dobro. Organizam je snažan i pritom u fazi zaštite i regeneracije tako da ima sposobnost da se odbrani od bolesti.

LAV

POSAO: Fokusirani ste na obaveze i zadovoljni jer se poslovni planovi odvijaju kako je i planirano. Znate u svakom trenutku gde se šta dešava tako da nema nikakvih iznenađenja.

LJUBAV: Emotivno ste ispunjeni odnosom sa bračnim partnerom. Promiče vam da partner nije u potpunosti opušten i da uspešno krije od vas probleme koji ga ozbiljno muče.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zdravlje je stabilno. U suštini nema nikakvih razloga za zabrinutost. Najbolje da nastavite sa navikama koje omogućuju dobro zdravlje.

DEVICA

POSAO: Cilj vam je poboljšanje finansija. Iz tog razloga prioritet imaju one obaveze koje najbrže dovode do priliva novca. Tek nakon toga odrađujete uobičajene rutinske poslove.

LJUBAV: Uživate u braku. Nakon toliko vremena zajedničkog života i dalje druga strana u vama budi plamen. Učinili biste sve za voljenu osobu i ona je toga savršeno svesna.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vi ste radoholik i umete da preterujete kada je posao u pitanju. Jako je bitno da naučite da odmarate. Danas je odličan dan za relaksaciju.

VAGA

POSAO: Poslovna situacija je stabilna. Posao obavljate u normalnoj, opuštenoj atmosferi bez stresa. Imate prilično odgovoran stav prema obavezama, ali deluje da uživate u njima.

LJUBAV: U fazi ste preispitivanja prethodne veze i sopstvenih postupaka. Postaje vam jasno da ste sami doprineli pogoršanju odnosa. Malo vam smeta što je bivši dragi ušao u novu vezu.

ZDRAVLJE: Pripazite se alergija i infekcija. Imunitet nije prikazan kao jak, tako da bi bilo dobro da unesete u organizam vitamine ne bi li poboljšali njegov odbrameni sistem.

ŠKORPIJA

POSAO: Uspevate ne samo da se izborite sa teškoćama na poslu, nego i postižete javni uspeh. Osećate se konačno dobro, kao pobednik. Kolege vam iskreno čestitaju na uspehu.

LJUBAV: Često razmišljate o osobi koja vas intrigira. Emocije su vam proradile, ali ne pokazujete nikakvu inicijativu u smeru veze. Koči vas prijateljsko ponašanje simpatije.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Ne bi iblo loše da uvedete nedeljnu dozu rekreacije u cilju poboljšanja zdravlja. Prijalo bi vam da se malo razgibavate iako osećate otpor prema tome.

STRELAC

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Iako ima mnogo toga da se uradi. Vi ste dobro organizovani tako da sve obaveze odrađujete kvalitetno i na vreme, bez stresa.

LJUBAV: Predstoji vam novo poznanstvo. Jako vam se dopada utisak koja druga strana ostavlja na vas. Deluje vam neustrašivo, kao osoba kojoj je inicijativa jača strana.

ZDRAVLJE: Kada je ishrana u pitanju prilično ste neumereni. Bilo bi dobro da povedete računa o ishrani tačnije da drastično smanjite unos pića i hrane, naročito slatkiša.

JARAC

POSAO: Osećate se samouvereno, da sve možete, da su svi ciljevi vama dostupni. Pravite poslovne planove koji su bazirani na tome kako se osećate, a ne na činjenicama.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. U sekundi dobijate osećaj da je osoba koja je pred vama prava osoba za vezu. Niste verovali u ljubav na prvi pogled, a sada vam se događa.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zdravlje je stabilno. Bez obzira na dozu optimizma koja vas krasi, ne bi bilo loše da povedete računa o imunitetu, odnosno da ga prevencije radi ojačate.

VODOLIJA

POSAO: U kontaktu ste sa predstavnicima medija. Uživate u pažnji. Jako ste ponosni na poslovni uspeh koji ste ostvarili. Uživate i u uspehu i u slavi koju je on doneo sa sobom.

LJUBAV: Potrebno je da promenite strategiju osvajanja. Komunicirate intenzivno sa simpatijom, ali ne ostavljate joj utisak da želite vezu, nego prijateljsko druženje.

ZDRAVLJE: Osećate se snažno. Mogući problemi su vezani sa bešikom i dobijanjem urinarne infekcije. Moguće ih je izbeći ako obratite pažnju na ovu oblast.

RIBE

POSAO: Energični ste, samouvereni, ambiciozni. Želite mnogo toga da postignete i u tome uspevate. Uživate u osećanju da sve možete. Očekuje vas finansijski dobitak.

LJUBAV: Emocije su vam proradile, ali niste sigurni da li treba da ih otvoreno pokažete. Vaša simpatija je vaš prijatelj pa vam je neprijatno da mu kažete kako se osećate.

ZDRAVLJE: Osećate se snažno. Međutim, osećaj može da prevari.