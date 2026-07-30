Na Fejsbuk grupi "Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima – Prodaja i kupovina" osvanuo je oglas za kuću u Novom Kozjaku koja se prodaje za 23.000 evra.

Prema navodima vlasnika, kuća se nalazi u Ulici Ive Lole Ribara 83, upisana je na 114 kvadratnih metara, dok je, kako navodi, stvarna stambena površina oko 85 kvadrata.

Vlasnik ističe da je nekretninu kupio pre tri godine i da je u međuvremenu gotovo potpuno renovirana, ali da je sada prodaje iz privatnih razloga.

Kako je naveo u oglasu, urađena je nova elektroinstalacija, vodovod, kupatilo i pločice, postavljena je nova kapija, obnovljen šaht za vodu i sprovedena voda u dvorište. Dodaje i da su zamenjena tri prozora, dok je na preostala dva potrebno uraditi manje završne radove.

U objavi se navodi i da su ugrađeni novi vertikalni oluk i elektronska brava na kapiji, dok se kompletna rasveta u kući, na fasadi i u dvorištu može kontrolisati putem aplikacije.

Vlasnik ističe da završava još nekoliko sitnih radova u unutrašnjosti kuće, kao i da će budući kupac, u zavisnosti od svojih planova, odlučiti da li će menjati ulazna vrata.

Na kraju oglasa poručio je:

"Ko je gledao stare kuće zna da su sve u izvornom stanju. Ova je sve novo urađeno. Mrežica, plafon i zidovi... Ko dođe sigurno kupuje."

Oglas je privukao pažnju članova grupe upravo zbog odnosa cene i onoga što vlasnik navodi da je urađeno na kući, ali će konačnu procenu, kao i uvek pri kupovini nekretnine, dati zainteresovani kupci nakon obilaska.